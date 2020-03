Schwerer Unfall mit vier Verletzten

Südhessen.Am Samstagabend (14.) gegen 18.40 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Darmstadt mit seinem Porsche die Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Langen kam es an dem Pkw zu einem Reifenplatzer, wodurch der Wagen anschließend über alle Fahrspuren schleuderte und einen vor ihm auf dem dritten Fahrstreifen befindlichen Hyundai touchierte. Dieser Pkw, besetzt mit einem 29-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Beifahrerin aus Mörfelden-Walldorf, wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes über die Fahrbahn geschleudert und kam nach ca. 100 Metern auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der Porsche kam nach ca. 200 Metern zwischen dem zweiten und dritten Fahrstreifen quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand und brannte in der Folge komplett aus. Der 51-jährige Fahrer aus Darmstadt wurde von seinem ebenfalls aus Darmstadt stammenden 37 Jahre alten Beifahrer aus dem Auto gezogen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Sie wurden nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40 000 Euro. Die A 5 war für ca. eine Stunde komplett gesperrt, der Fahrzeugverkehr wurde weiträumig ab und umgeleitet. Die Aufräumarbeiten dauerten bis ca. 21.20 Uhr, anschließend wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020