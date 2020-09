Schwerer Verkehrsunfall auf der A 661 zwischen Offenbach und Darmstadt

Autobahnen.Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 661 zwischen Offenbach und Darmstadt ist eine 16-Jährige ums Leben gekommen. Vier Personen - der 20 Jahre alte Fahrer, zwei 14-Jährige und ein 28-Jähriger - seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zwischen den Anschlussstellen Langen und Egelsbach sei demnach am späten Mittwochabend der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet in den Grünbereich und prallte anschließend in eine Betonfahrbahntrennung.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.09.2020