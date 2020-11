Schwimmmeister befürchten "eine Welle von Bäderschließungen" 

Bergstraße

Hoher Sachschaden bei Unfall unter Alkoholeinfluss

Am frühen Samstagmorgen (21.11. verursachte ein 19-jähriger Griesheimer vermutlich infolge Alkoholkonsums einen folgenschweren Verkehrsunfall. In der Brahmsstraße in Griesheim verlor der Mann auf gerader Strecke ...