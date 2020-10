Sebastian Rode sieht Chancen gegen Bayern München

Eintracht Frankfurt.Sebastian Rode hält Eintracht Frankfurt im Duell mit seinem Ex-Club Bayern München am Samstag keinesfalls für chancenlos. "Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können. Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust", sagte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem "Kicker"-Interview. Die längere Ruhepause für Frankfurt seit dem letzten Spiel in der Fußball-Bundesliga könnte der Eintracht zudem in die Karten spielen, findet Rode.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.10.2020