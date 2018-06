„Sechs bis acht Jahre Wartezeit“

Anzeige

Lange: Die Wartezeiten steigen, so dass es schonmal sechs bis acht Jahre dauern kann, bis eine Transplantation erfolgt. Die Zahl derer, die überhaupt eine Niere bekommen, ist ebenfalls stark rückläufig. Das kann ich seit Jahren beobachten. Wobei wir uns hier in der Region noch in einer günstigen Lage befinden: Wir befinden uns in Nachbarschaft zu den großen Krankenhäusern in Mannheim, Heidelberg und Frankfurt. Aus diesem Grund kann man nicht einmal sagen, dass unsere Zahlen repräsentativ sind. In anderen Regionen ist die Situation aber eine ganz andere.

Gibt es ein Schicksal, das Ihnen als betreuende Medizinerin besonders nahe gegangen ist, das jedoch durch eine Organspende noch ein gutes Ende nahm?

Lange: Da fällt mir ein junger Mann ein, Mitte 40, der eine seiner Nieren aufgrund eines Tumors verloren hat. Etwa zehn Jahre später wurde er dann dialysepflichtig. Er hatte aber das Glück, dass er innerhalb von drei Jahren doch ein Spenderorgan erhielt. Das ist inzwischen sechs Jahre her – und es funktioniert alles bestens. ahei

