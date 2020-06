Sechs Lastwagen müssen nach der Kontrolle stehen bleiben

Weinheim.Bei einer Großkontrolle auf den Autobahnparkplätzen Wachenburg und Fliegwiese an der A 5 bei Weinheim hielt die Verkehrspolizei Mannheim am Montag etwa 100 Lkw-Fahrer an. 40 Beamte waren von 6 bis 12.30 Uhr im Einsatz. Motorradfahrer lotsten die Lkw mit Blaulicht von der A 5. Schwerpunkt der Kontrolle bildete das Delikt „Alkohol am Steuer“. Die Polizisten kontrollierten aber auch Ladung,

...