Sechs neue Corona-Fälle an nur einem Tag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute sechs neue Corona-Fälle gemeldet – so viele wie seit Wochen nicht mehr an einem einzigen Tag. Die Infektionen traten in Bensheim, Bürstadt (2), Lampertheim und Viernheim (2) auf. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 413 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Aktuell gibt es 23 Patienten im Kreis, es wird aber keiner von ihnen im Krankenhaus behandelt. Unter anderem in Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg sind zurzeit keine Infektionen bekannt.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 2,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Hessenweit stieg die Zahl der Infizierten um 56 auf 12.310 an, wie das Sozialministerium mitteilte (Stand 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb bei 523. Im Odenwaldkreis ist die Situation mit 26 Infektionen auf 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen etwas angespannt. dpa/tm