Sechs neue Infektionsfälle am Donnerstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue Corona-Infektionsfälle. Neue Fälle wurden aus Abtsteinach, Heppenheim, Hirschhorn, Lampertheim, (2) und Viernheim gemeldet. Insgesamt sind damit 284 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte. 162 Personen seien mittlerweile genesen. Elf Patienten würden im Krankenhaus behandelt, hieß es weiter.

Die Zahl der Infektionen in Hessen hat sich erneut deutlich erhöht. Bis Donnerstag (14 Uhr) hatten sich nach Angaben des Sozialministeriums 6590 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Das sind 256 mehr als am Vortag, wie Minister Kai Klose (Grüne) in Wiesbaden erklärte. Die Zahl der Todesfälle stieg um 18 auf 192. Laut Klose werden 917 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, 55 weniger als am Vortag. Davon werden 253 beatmet. Die Kapazität freier Betten in den Kliniken liegen bei 11 418, davon verfügten 844 über Maschinen zur Beatmung. Statistisch gesehen stecke ein Infizierter in Hessen derzeit schätzungsweise 1,1 Menschen an. Das Robert-Koch-Institut hatte es mehrfach zum Ziel erklärt, diese sogenannte Reproduktionszahl auf eins oder unter eins zu senken.

In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mehr als 133.200 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: Mehr als 130 300 Infektionen). Mindestens 3740 (3456) Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben rund 77.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm