Sechs neue Infektionsfälle am Mittwoch

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue Corona-Infektionsfälle. Neue Meldungen kamen aus Grasellenbach, Heppenheim, Mörlenbach, Viernheim (2) und Wald-Michelbach. Insgesamt sind damit 278 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte. 147 Personen seien mittlerweile genesen sind. Zwölf Patienten seien zur Behandlung in den Krankenhäusern.

Nach einem zuletzt moderaten Anstieg hat sich die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Hessen wieder deutlicher erhöht: Bis Mittwoch wurde nach Angaben des Sozialministeriums Covid-19 bei 6334 Menschen nachgewiesen (Stand: 10.30 Uhr), 155 mehr als am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle stieg deutlich um 27 auf 174, wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte. Von Ostermontag auf Dienstag war die Zahl der neu gemeldeten Infektionen nur um 86 gestiegen, davor um 90 Fälle. Es gab in Hessen aber bereits Tage, an denen über 200 Fälle gemeldet wurden.

Zahlreiche Läden in Hessen, die wegen der Epidemie schließen mussten, dürfen unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen. Das betrifft Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter, unabhängig davon auch Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

Inwieweit Gottesdienste wieder möglich sein werden, wollen die Länder noch mit den Religionsgemeinschaften besprechen. Großveranstaltungen bleiben bis Ende August verboten. Am 30. April wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen beraten.

Der Unterricht an den Schulen im Land soll schrittweise wieder beginnen. Ein Konzept dafür solle noch erarbeitet werden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden. Für Schüler in Abschlussklassen sei ein Unterrichtsbeginn Ende April denkbar. Grundschulen stünden am Ende dieser Kette. Kitas werden noch eine ganze Zeit geschlossen bleiben müssen, wie Bouffier sagte. Es sei aber geplant, die Notbetreuung weiter auszubauen.

In Deutschland sind bis Mittwochnachmittag mehr als 130.300 Infektionen registriert worden (Vortag: 127.900 Infektionen). Mindestens 3456 (Vortag: 3143) Infizierte starben bislang. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 72.600 Menschen die Infektion überstanden. Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm