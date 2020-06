Seehofer: Entschuldigung fällig

Kein Mensch gehört auf den Müll. Auch nicht Polizisten. Die wollte aber eine bislang unbekannte Journalistin in der linken Berliner Tageszeitung „taz“ dorthin schicken. Bundesinnenminister Horst Seehofer empörte sich und kündigte eine Anzeige an. Jetzt rudert er zurück und will die Chefredaktion einladen und diskutieren. Das ist soweit in Ordnung. Zur Erinnerung: Die taz-Autorin schrieb über Polizisten, für die sie keine Aufgabe mehr sah: „Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.“ Unverschämter geht es nicht. Was bildet sich diese sogenannte Journalistin ein? Seehofer hätte sich nicht einschüchtern lassen dürfen. Er ist ein oberste Dienstherr der Polizei und hat eine Fürsorgepflicht. Was sollen Polizisten von ihm denken? Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann die Schreiberin. Niemand gehört auf den Müll, nicht einmal taz-Autorinnen.