Segensreich gewirkt

Bergstraße/Rovigo.Don Luciano Candiollo ist tot: Der langjährige und beliebte frühere Pfarrer der Italienischen Gemeinde Bergstraße-Odenwald-Worms ist im Alter von fast 84 Jahren in seinem Heimatort Rovigo verstorben. Wie aus einer am Mittwoch von Raffaele Maietta (Bensheim) verbreiteten Mitteilung hervorgeht, löst diese Todesnachricht aus Italien auch in Südhessen bei vielen Menschen tiefe Trauer aus. Raffaele Maietta war Freund des bereits am 14. April verstorbenen Seelsorgers und lange Zeit Mitglied im Pfarrgemeinderat der Italienischen Gemeinde in Bensheim. Er trauert und versichert: „Das segensreiche Wirken von Don Luciano Candiollo wird auch im Kreis Bergstraße allen, die ihn kannten, in bester Erinnerung bleiben. Die Italienische Gemeinde in Bensheim denkt in tiefer Dankbarkeit an das vorbildliche Engagement dieses verantwortungsvollen und herzensguten Seelsorgers.“

Für Jugend und Familien engagiert

Denn während seiner Zeit an der Bergstraße hatte sich Monsignore Luciano immer beispielhaft für Jugendliche und Familien engagiert. Auch die erfolgreiche Entwicklung der Partnerschaft der Städte Viernheim und Rovigo lag ihm am Herzen. Ebenso die aktive Mitarbeit im Förderverein „Freunde für Madagaskar e. V.“, in dem er sich all die Jahre aktives Vorstandsmitglied einbrachte. Die persönliche Begleitung und Unterstützung der Bensheimer Passionsspiele war für ihn jedes Jahr eine große Freude. Im Ruhestand kehrte Monsignore Luciano Candiollo nach 20 Jahren Seelsorge-Tätigkeit als Pfarrer und Leiter der „Missione Cattolica Italiana“ (in der Fehlheimer Straße in Bensheim) in sein Heimatort Rovigo zurück.

Geboren am 25. Juli 1937 war er – bevor er nach Bensheim kam – viele Jahre Pfarrer und Leiter der italienischen Mission in Bielefeld. Ab dem 1. November 1994 übernahm er das Amt in Bensheim von Pfarrer Monsignore Luigi Franzoi (Pfarrer in Bensheim von 1978 bis 1994), der damals in den Ruhestand ging. 1998 war Don Luciano vom Bischof von Rovigo zum Monsignore ernannt worden.

Auch in Deutschland trauern und beten nun viele, die den engagierten Seelsorger kannten: Denn für viele Katholiken mit Wurzeln in Italien ist es nach wie vor wichtig, in ihrer eigenen Muttersprache beten, Gottesdienst feiern und Traditionen pflegen zu können. Menschen aus klassischen „Gastarbeiter-Nationen“ haben durch ihre Arbeit wesentlich zum sogenannten „Wirtschaftswunder“ in Deutschland beigetragen. Sie erlebten hier nicht nur andere Frömmigkeitsformen, sondern eine auch durch sprachliche, kulturelle, soziale und mentalitatsbedingte Unterschiede anders geprägte Situation - Seelsorger aus den Heimatländern wie Don Luciano Candiollo haben jahrzehntelang geholfen, Menschen in ihrer eigenen Muttersprache beim Leben in Deutschland zu begleiten beziehungsweise zu betreuen. Robert G. Eberle/Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.04.2020