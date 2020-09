Seit Beginn des Schuljahres landesweit 13 Schulen wegen Corona kurzzeitig geschlossen

Hessen.In Hessen sind seit Schuljahresbeginn 13 Schulen wegen Corona-Infektionen tageweise geschlossen worden. Insgesamt gebe es im Land 1795 Schulen, sagte ein Sprecher des Kultusministerium in Wiesbaden am Montag. Das neue Schuljahr hatte Mitte August begonnen. Zur Zahl der bestätigte Corona-Fälle in Schulen machte das Ministerium keine Angaben. Ob und wie lange eine Schule geschlossen werden müsse, liege zudem nicht in der Zuständigkeit der staatlichen Schulbehörden, sondern aufseiten der lokalen Gesundheitsbehörden.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020