Seit einem Vierteljahrhundert trägt das Ehepaar den BA aus

Bergstraße.Ein viertel Jahrhundert – so lange steht das Ehepaar Gerda und Ernst Lotz inzwischen nachts auf, um Zeitungen auszutragen, damit der BA auch pünktlich zum Frühstück auf dem Küchentisch der Leser in Lorsch und Einhausen bereit liegt. Zu ihrem Jubiläum und zum Dank für die jahrelange Zusammenarbeit, durfte ein Korb mit allerlei Leckereien nicht fehlen.

„Wie wir genau dazu gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, das ist schon so lange her. Die Kinder waren damals noch klein. Und ich glaube, unsere Nachbarin hat zu der Zeit auch Zeitungen ausgetragen, wodurch ich auf die Idee gekommen bin“, erinnert sich Lotz.

Um sich tagsüber um die Kinder kümmern zu können, schien die Arbeit in der Nacht daher eine gute Lösung, um trotzdem nebenbei etwas zu verdienen, als Zuschuss für Urlaube oder die Ausbildung der Kinder zum Beispiel. Anfangs war Gerda Lotz noch als Aushilfe unterwegs. Als Unterstützung bei der Arbeit in der Nacht, so Lotz, sei auch ihr Mann mitgekommen und habe angefangen als Zusteller zu arbeiten. Inzwischen ist Gerda Lotz mit dem Auto nicht mehr als Vertretung, sondern fest in Lorsch und Einhausen unterwegs.

„Es macht Spaß und hält fit“

Damit rechtzeitig alle Zeitungen verteilt sind, muss Gerda Lotz früh raus. „Ich stehe kurz nach zwei Uhr auf, dann geht es für mich los“, berichtet sie von ihrem Arbeitsalltag. Zuerst klappert sie allein die Haushalte in Einhausen ab.

„Mein Mann steht um kurz nach vier auf. Dann hole ich ihn daheim in Einhausen ab und wir fahren zusammen nach Lorsch.“ Denn Gerdas 69-jähriger Mann ist außerdem noch als Fotograf für den BA unterwegs. In all der Zeit seien Gerda Lotz die Erinnerungen an Tage, an denen sie bei Glatteis unterwegs war, oder auch Anrufe, wenn Zeitungen weggekommen seien. „Schön war zum Beispiel, dass wir Zusteller früher zumindest einmal im Jahr alle zusammengekommen sind. Da gab es dann ein Grillfest mit allen. Das fehlt inzwischen ein bisschen.“ Mit ein paar Leuten von früher habe sie noch immer Kontakt, erzählt sie.

„Ich habe die Arbeit schon von Anfang an gern gemacht. In all den Jahren war ich auch so gut wie nie krank“, berichtet Gerda Lotz. „So bin ich immer in Bewegung und die Kunden sind mir wichtig. Ich mag die Bewegung an der frischen Luft, das macht mir Spaß und hält fit.“ Außerdem freue sie sich immer über positive Rückmeldungen von Kunden, dass die Zeitung beispielsweise immer pünktlich da sei. ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.06.2020