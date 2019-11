Seitenstreifen-Freigabe bald bis Seeheim-Jugenheim

Südhessen.Stop-and-go, Staus, Abgase, Stress: Besonders Arbeitnehmer aus dem Kreis Bergstraße mit Arbeitsplatz im Rhein-Main-Gebiet leiden im täglichen Berufsverkehr auf der A 5 unter den massiven Verkehrsbelastungen. Nach Informationen aus dem Hessischen Verkehrsministerium können Pendler und Reisende bereits im Dezember mit ersten Verbesserungen rechnen. Noch 2019 soll die Seitenstreifen-Freigabe in Fahrtrichtung Süden nicht nur zwischen dem Darmstädter Kreuz und der Anschlussstelle Darmstadt-Eberstadt, sondern weiter bis zur Ausfahrt Seeheim-Jugenheim ermöglicht werden, sobald die zugehörigen Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland sagt zu dem Thema: „Der Arbeitsmarkt verlangt von den Menschen ein hohes Maß an Flexibilität.“ Längere Fahrten zur Arbeit seien für viele in Hessen Normalität. „Gleichzeitig ist bekannt, dass langes Pendeln und im Stau stehen nicht bloß Zeit und Nerven kostet, sondern auch die Umwelt belastet. Als Zwingenbergerin mit Büro in Wiesbaden kenne ich die Problematik nur allzu gut.“

Um die hohe Verkehrsdichte und das Stauaufkommen im Streckenabschnitt der Autobahn 5 zwischen Darmstadt und der südhessischen Landesgrenze nachhaltig zu reduzieren, ist die Freigabe der Seitenstreifen in Vorbereitung. Für den Abschnitt zwischen Darmstädter Kreuz und Darmstadt-Eberbach habe sich die Maßnahme bereits bewährt und eine deutliche Entlastung des Verkehrs bewirkt.

Heitland führt weiter aus: „Ich habe schon zu Beginn meiner Amtszeit klargemacht, dass die Seitenstreifen-Freigabe kommen muss, um die unzumutbaren Zustände für Pendler zu verbessern. Darüber hinaus wird Ende 2020 der Bau der Streckenbeeinflussungsanlage und der Seitenstreifen-Freigaben für den gesamten Abschnitt zwischen Seeheim-Jugenheim und der Landesgrenze in beiden Fahrtrichtungen beginnen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.11.2019