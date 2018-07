Selbsthilfegruppe trifft sich wieder

Bergstraße.Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe trifft sich am Mittwoch, 4. Dezember, um 18.30 Uhr in der Cafeteria des St.-Marien-Krankenhauses, Neue Schulstraße 12, in Lampertheim. Das Thema des Abends lautet: "Was ich als Schlafapnoiker schon immer den Mediziner und Versorger fragen wollte."

Teilnahme ist kostenfrei

Antworten auf die Fragen der Besucher geben die Lungenfachärztin Brigitte

...

Sie sehen 41% der insgesamt 937 Zeichen des Artikels