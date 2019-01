Seminar: Fit werden für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Bergstraße.Zu einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit gehört eine umfangreiche Ausbildung. Dafür bietet die Evangelische Jugend Bergstraße eine Mitarbeiterschulung an. Sie ist ein Baustein zum Erwerb der JuLeiCa, der Jugend-Leiter-Card. Die Schulung findet von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, im Evangelischen Jugendheim Scharbach im Odenwald statt. Bei der Wochenendschulung geht es hauptsächlich um ein Präventionskonzept zum Kinder- und Jugendschutz sowie um die Themen Aufsichtspflicht und Haftung.

Die teilnehmenden Jugendlichen erhalten zudem praktische Hilfestellungen, um auf die vielfältigen Situationen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gut vorbereitet zu sein. „Das sind wichtige Voraussetzungen für die Teamer-Arbeit in den Gemeinden“, betont die Dekanatsjugendreferentin Ulrike Schwahn. Sie weist zudem daraufhin, dass sich die Qualifizierung auch positiv auf den Lebenslauf und Bewerbungen auswirken kann. „Wer längere Zeit ehrenamtlich in der Gemeinde oder in der Evangelischen Jugend im Dekanat tätig ist, den stellen wir gern ein angemessenes Zeugnis beziehungsweise einen Tätigkeitsnachweis aus“, so Ulrike Schwahn. Am letzten Tag der Schulung steht ein Erste-Hilfe-Kurs auf dem Programm.

An der Schulung können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 27 Jahren teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 45 begrenzt. Einige Plätze sind noch frei. Neben Ulrike Schwahn leiten die Jugendreferenten Bruno Ehret und Jörg Lingenberg die dreitätige Schulung. red

