Seminarreihe über gotische Kathedralen

Bergstraße.Auch heute noch sind gotische Kathedralen – wie etwa der Kölner Dom – wahre „Hingucker“. Ihr imposantes Erscheinungsbild prägt ganze Städte und Landschaften. Ihren Ursprung nahm die gotische Architektur in der Mitte des 12. Jahrhunderts in der Île-de-France – bis in das 15. Jahrhundert sollte diese Bauweise stilbildend für Mitteleuropa werden.

„Von Symbolik durchdrungen“

„Gotische Kathedralen versinnbildlichen das himmlische Jerusalem, sie sind also nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch Bedeutungsträger und von (Zahlen-) Symbolik durchdrungen“, so der Heppenheimer Künstler Hans-Werner Meinberg.

Die im 12. Jahrhundert aufkommenden neuen Konstruktionsformen, unter anderem die Skelettbauweise, und bautechnischen Innovationen führten zu einem neuen Raumerlebnis und zu einer neuen Ästhetik, bei der die Vertikalisierung des Raums ebenso bedeutsam war wie Gestaltung des Lichtes. Die gotische Fensterarchitektur mit ihrer monumentalen Glasmalerei zählt mit zu den Höhepunkten der mittelalterlichen Kunst.

Dreiteiliger Kurs

Eine dreiteilige Seminarreihe des Katholischen Bildungswerks Bergstraße/Odenwald widmet sich nun unter Leitung von Hans-Werner Meinberg dem Phänomen der gotischen Kathedralen. Der Kurs findet am 10., 17., und 24. September jeweils von 18.30 bis 20.45 Uhr im Heppenheimer Marienhaus (Laudenbacher Tor 2) statt.

In diesem Zusammenhang geht es nicht nur um kunsthistorische und architektonische Fragestellungen, vielmehr wird auch nach der politischen Bedeutung dieser monumentalen Gotteshäuser gefragt werden. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de

