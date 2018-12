Sensibilisierung auf allen Ebenen nötig

Bergstraße.„Mit Erschütterung haben wir die aktuellen Zahlen über circa 140 000 Gewalttaten gegen Frauen sowie insgesamt 147 getöteter Frauen in Deutschland zur Kenntnis genommen“, so Evelyn Berg und Heidi Bezzaz von der Kreistagsfraktion der Bergsträßer Grünen. „Um der Gewalt in unserer Gesellschaft wirklich zu begegnen, müssen wir an allen Orten unseres Zusammenlebens präventiv tätig werden, beginnend in der Kita, in der Schule, auf der Arbeit, im öffentlichen, analogen, wie auch im digitalen Raum“, so die beiden Grünen.

Dazu müssten Menschen sensibilisiert werden und alternative Verhaltensformen aufgezeigt bekommen. „Gewalt beginnt mit der Sprache und leider erleben wir zur Zeit eine Verrohung der Sprache und der Umgangsformen, die Gewalt begünstigen und die Hemmschwelle zu schweren Gewalttaten an Frauen und Kindern herabsenken“, so Berg und Bezzaz weiter.

„Dieser gesellschaftlichen Entwicklung schauen wir nicht sprachlos zu, sondern investieren unsere politische Kraft, um uns weiter für den Ausbau von Präventionsarbeit einzusetzen“, betonen die beiden Bergsträßer Kreistagsabgeordneten der Grünen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018