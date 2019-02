Serie von Übergriffen reißt nicht ab

Weinheim.Die Serie von sexuellen Übergriffen im Weinheimer Freizeitbad Miramar reißt nicht ab. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats soll es am Samstagabend nach Angaben der Polizei zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Wie gestern kurz berichtet, hatte ein 48-jähriger Mann in einem Sprudelbecken des FKK-Bereichs eine 56-jährige Frau in massiver Weise im Intimbereich berührt. Die Frau rief lautstark

...