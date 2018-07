Sexualstraftäter scheitert mit seiner Berufung

Bergstraße.Knapp ein Jahr ist es her, dass eine junge Frau aus dem Odenwald am 26. August am Bahnhof in Fürth Opfer eines Sexualtäters wurde. Die damals noch 17-Jährige hatte den Fremden gegen 0.20 Uhr arglos nach einer Busverbindung in ihren Heimatort gefragt, woraufhin der Mann gegen ihren Widerstand den Arm um sie legte, ihr seine Jacke über den Kopf stülpte, sie in den Vorgarten eines nahe gelegenen

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2676 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.07.2018