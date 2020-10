Shisha-Rauch löst Rettungseinsatz aus

Viernheim.Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am frühen Montagmorgen im Viernheimer Heinrich-Lanz-Ring, nachdem in einer Wohnung erhöhte Werte an Kohlenmonoxid festgestellt worden waren.

Gegen 0.30 Uhr war der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall in das Mehrfamilienhaus gerufen worden. Als die Helfer die Räume im ersten Obergeschoss betraten, schlugen die Kohlenmonoxid-Melder an, die die Einsatzkräfte bei sich tragen. Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr Viernheim an. Schließlich stellte sich heraus, dass in der Wohnung Shisha geraucht wurde und dies der Auslöser für den Alarm war. Verletzt wurde niemand. Die Familie wurde aber vorsorglich zur Kontrolle in eine Klinik gebracht.

Die Brandschützer nahmen sicherheitshalber auch in den anderen Wohnungen des Anwesens Kohlenmonoxid-Messungen vor. Diese blieben ohne Ergebnis, woraufhin die Feuerwehrleute schnell Entwarnung geben konnten. Die Wohnung, in der die Melder angeschlagen hatten, wurden nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr gut durchlüftet. red

