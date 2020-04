Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es sieben neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle: jeweils zwei in Lampertheim und Birkenau sowie jeweils einen in Heppenheim, Bürstadt und Wald-Michelbach. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 228 nachgewiesene Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt. Zwölf infizierte Patienten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. red

