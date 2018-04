Sieben Prozent Raser

Anzeige

Unrühmlicher Spitzenreiter war beim Speedmarathon – wie gestern bereits gemeldet – ein Autofahrer auf der B 44 zwischen Bürstadt und Biblis. Bei erlaubten 100 km/h zeigte das Messgerät Tempo 189 an. Rekord für ganz Hessen. Der Raser muss mit zwei Punkten in Flensburg, einem dreimonatigen Fahrverbot sowie einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro rechnen. Auf der A 5 bei Weiterstadt hielten Zivilfahnder einen Raser an, der 162 „Sachen“ anstelle des erlaubten Tempo 100 auf dem Tacho hatte. Auch ihm drohen ein Fahrverbot – in diesem Fall von zwei Monaten – sowie zwei Punkte in Flensburg und 440 Euro Bußgeld.

Handy oder Alkohol am Steuer

Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen ahndeten die Polizisten auch mehrere Verstöße, bei denen die Fahrer ein Mobiltelefon am Steuer nutzten. Zudem leiteten sie auch zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Einer der Ertappten hatte so viel Alkohol getrunken, dass er für einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest mit auf die Wache musste. Die Messung ergab einen Wert in Höhe von 1,07 Promille.

Die Polizei in Südhessen hofft, mit der Teilnahme an dem Aktionstag die Gefährlichkeit von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer gerückt zu haben. Das Polizeipräsidium kündigt an: „Auch an den anderen 364 Tagen werden die Beamten Geschwindigkeitsüberprüfungen durchführen und damit einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.“ pol

