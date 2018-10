Siebter Afrikatag im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Das somalische Sprichwort „Dort, wo man dich kennt, bist du ein Mensch“ ist das Motto des siebten kreisweiten Afrikatages, der morgen (Samstag) in Groß-Rohrheim stattfindet. Das Publikum erwartet ein interessantes und vielseitiges Programm mit Livemusik, Diskussionsrunden und afrikanischem Essen.

In der Diskussionsrunde werden afrikanische Mitbürger über ihre Erfahrungen berichten, wie sie in Deutschland als „Fremde“ oder Vertreter einer ethnischen Gruppe und nicht als Individuum wahrgenommen werden, obwohl sie schon lange hier leben. Dabei erfordert das Gefühl der Zugehörigkeit einerseits die Offenheit der aufnehmenden Gesellschaft, andererseits das aktive Engagement der Migranten.

Kinderbetreuung wird angeboten

Einen thematischen Impuls für die Diskussionsrunden wird der in Eritrea geborene Oberstudienrat Salomon Ghebrehiwet geben. Er wird über seine Erfahrungen in Deutschland berichten. Anschließend wird es die Möglichkeit geben, in kleinen Gruppen darüber zu diskutieren, welche Grundhaltungen und Werte unsere Gesellschaft als gemeinsame Basis braucht und wie man darüber in Austausch kommen kann. Die Ergebnisse aus den Gruppen werden die Teilnehmer abschließend im Plenum besprechen und festhalten.

Damit die Erwachsenen sich in Ruhe auf die Gespräche einlassen können, wird es während der Veranstaltung eine Kinderbetreuung geben. Eine musikalische Umrahmung rundet das Programm ab.

Alle interessierten Bergsträßer lädt die Ausländerbeauftragte des Kreises gemeinsam mit den Gastgebern der Evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim ein, am Samstag von 15 bis 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Groß-Rohrheim in der Speyerstraße 5 am Afrikatag teilzunehmen.

Weitere Kooperationspartner für den Afrikatag sind der Verein Débout Congolais, der Eritreische Kulturverein, die Integrationslotsinnen Intisar Mahfood und Tsahaynesh Tesfay, das Nord-Süd-Forum Bensheim, der Somalische Kultur- und Familienverein und die Werkstatt Interkulturelles Lernen Worms. red

