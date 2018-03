Anzeige

Bergstraße.Der Förderverein Kabarett und Chanson in Darmstadt hat das Programm für die Südhessischen Kabarettnächte 2018 vorgestellt. Unter seiner Federführung und unterstützt mit 12 000 Euro der Sparda-Bank Hessen findet die gemeinsame Reihe mit den führenden Kleinkunstbühnen Südhessens in diesem Jahr zum zehnten Mal statt.

Ausgewählt wurden die Künstler von einer Fachjury der beteiligten Bühnen, die für die Termine ganz unterschiedliche und ausgefallene Programme eingeladen haben. Darunter sind außergewöhnliche und vielfach ausgezeichnete Künstler aus den Genres Kabarett, Comedy und Chanson, die in der Region noch wenig bekannt sind.

„Unsere Veranstaltungsreihe hat das Ziel, neue Impulse zu setzen und außergewöhnliche Künstler und Programme zu den Menschen in der Region zu bringen“, erläutert Michael Ihringer, Vorsitzender des Fördervereins Kabarett und Chanson e.V. und Initiator der Gemeinschaftsaktion. „Die Vielfalt an künstlerischen Persönlichkeiten und Formaten, die es in diesem Genre zu entdecken gibt, begeistert uns jedes Mal aufs Neue.“