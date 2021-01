Siegesserie soll beim SC Freiburg fortgesetzt werden

Eintracht Frankfurt.Eintracht Frankfurt will den Erfolg genießen und die Siegesserie verlängern. "Wir wollen den fünften Ligasieg in Folge einfahren", sagte Cheftrainer Adi Hütter vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. "Aber Freiburg ist sehr gut drauf und so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Das wird ein heißer Tanz." Die Hessen haben mit dem 3:1 gegen den FC Schalke 04 den vierten Sieg in Serie erkämpft. Dank Luka Jovic, der nach seiner Rückkehr von Real Madrid zwei Tore erzielte.

"Luka Jovic hat am Sonntag direkt wieder gezeigt, was er drauf hat", sagte Hütter. Trotz des eindrucksvollen Comebacks des bis Saisonende ausgeliehenen 23-jährigen Serben ließ der Coach seinen Einsatz in der Startelf offen.

