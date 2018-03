Anzeige

An der Spitze der jungen Unternehmer und Führungskräfte in der Region steht ab sofort Andreas Schulte: Der 34-jährige Unternehmer (Syntaurus, Pfungstadt) hat sein Amt als Sprecher der Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen angetreten. Unterstützt wird er dabei vom Vorstandsteam der Wirtschaftsjunioren, dem in diesem Jahr die Bensheimerin Simone Rechel (Wintro Coach) und Philipp Weil aus Darmstadt (R-Biopharm) angehören.

Die Agenda für das Jahr ist breitgefächert: Durch den Einzug in das Technologie- und Gründerzentrum HUB 31 rücken Wirtschaftsjunioren (WJ) und Unternehmensgründer nicht nur räumlich stärker zusammen. Mit der monatlichen „WJ Lounge“ wollen die Junioren den Austausch und Wissenstransfer zwischen Gründern, Unternehmern und Führungskräften fördern.

Dialog mit Landtagskandidaten

Im Landtagswahljahr 2018 ist es den Junioren außerdem wichtig, der jungen Wirtschaft eine Stimme zu verleihen. Dazu wollen sie den Dialog mit den Landtagskandidaten der verschiedenen Parteien bewusst suchen und gestalten. Darüber hinaus sind wie in jedem Jahr mehrere Seminare, Workshops und Unternehmensbesichtigungen geplant.