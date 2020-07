Spektakulärer hätte der „Entführungsfall“, der die Gemeinde Fürth seit Tagen in Atem hielt, nicht enden können. Der bleiche Heinrich wurde von seinen Entführern am Ende nicht profan übergeben – er schwebte ein. Sieben Fallschirmspringer bildeten die Vorhut, ehe der Knochenmann an der Brust des achten fliegenden Verbündeten auf der abgesperrten Wiese am Krumbacher Sportplatz

...