Smartphone als sinnvolle Ergänzung betrachten

ln den vergangenen zwei Jahren haben die Schulträger in Hessen mit Unterstützung von Bund und Land bereits rund 600 Glasfaserprojekte in Angriff nehmen können. Im Ergebnis sind damit etwa 1000 der insgesamt knapp 2000 hessischen Schulen planbar mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Für den Anschluss weiterer Schulen wird das Land den Schulträgern nun zusätzliche 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen. „Ohne Investitionen in die digitale Infrastruktur wird keine Schule zukunftsfähig“, so CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland. Auch die Hessische Lehrkräfteakademie unterstütze Schulen und Lehrkräfte dabei, die Nutzung von digitalen Medien in den Schul- und Unterrichtsalltag zu integrieren. Unter anderem durch gezielte Fortbildungsangebote und landesweite Medienprojekte.

Landrat Christian Engelhardt sieht den Kreis Bergstraße sehr gut aufgestellt, was die Infrastruktur betrifft. Bis Ende des Jahres sollen 20 Prozent der 74 Schulen an ein High-Speed-Glasfasernetz angeschlossen sein. Bis 2021 will Engelhardt die 100 Prozent realisieren. Das wäre weit vor dem Bundesdurchschnitt.

Aktuell werden an regionalen Schulen außerdem die nötigen Voraussetzungen für ein WLAN-Angebot geprüft. Es obliege dann der jeweiligen Schulleitung, wann und wo das drahtlose lokale Netzwerk verfügbar ist. „Das Lernen mit digitalen Endgeräten ist die Zukunft“, so der Landrat. Heutige Schülerinnen und Schüler sind sogenannte digital natives, sagt Christian Engelhardt. Diese Entwicklung müsse sich auch an den Schulen widerspiegeln. Insgesamt habe der Kreis bisher 16 Millionen Euro in die Digitalisierung seiner Schulen investiert. Davon flossen fünf Millionen Euro in den Ausbau der Netzwerkstrukturen und elf Millionen Euro in die digitale Ausstattung. Für den Bereich Schul-IT stehen insgesamt kommunale Mittel in Höhe von fast vier Millionen Euro jährlich zur Verfügung – etwa für Leasing, Lizenzen, Reparaturen oder für Anschaffungen. Zusätzlich kann der Kreis auf mindestens 105 000 Euro aus dem Landesprogramm Schule@Zukunft zurückgreifen. tr