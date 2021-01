Snowboard-Spaß im Winterland Bergstraße

Bergstraße.Die Schneefälle in der Region machen derzeit auch hierzulande möglich, wofür Wintersportfreunde sonst lange Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen.

Dazu schreibt Leser Adrian Bertsch: „Durch etwas Kreativität kann man auch in der aktuellen Zeit genug Spaß in unserer Region haben, ohne eine Reise in die Alpen auf sich zu nehmen.“ Sein Bild, das oberhalb des Fürstenlagers in Bensheim-Auerbach entstanden ist, zeigt Laura Bertsch, die schon mit sechs Jahren auf zwei Bretten stand und mit 14 dann auf das Snowboard gewechselt ist. red/BILD: Bertsch

