So kann der Schritt zum eigenen Schrebergarten gelingen

Bergstraße.Der Wohntrend in den vergangenen Jahren war eindeutig: rein in die Städte. Viele junge Familien haben als preiswerte Möglichkeit, trotzdem auch einen Garten zu haben, den Kleingarten entdeckt. Dementsprechend groß ist die Nachfrage, so dass die Auskunft oftmals lautet: „Zurzeit sind leider keine freien Gärten vorhanden.“ Nachfolgend gibt es einige Tipps, wie Interessierte trotzdem zu ihrer grünen Oase kommen können.

Frühzeitig planen

Wer spontan in einen Kleingarten einziehen möchte, wird oft enttäuscht. Wer absehen kann, dass er sich zum Beispiel wegen Familiengründung, dem anstehenden Ruhestand oder einem Umzug in überschaubarer Zukunft einen Kleingarten zulegen will, sollte sich deshalb frühzeitig in die Warteliste am gewünschten Ort eintragen lassen. Sinnvoll ist es allerdings, vorher die Anlage zu besichtigen. Gibt es öffentliche Toiletten und einen Kiosk? Wie ist der Gesamtzustand von Wegen und Bauten? Zudem sollten Interessenten prüfen, ob die beiderseitigen Vorstellungen zusammenpassen. Und hin und wieder nachhaken, um klarzumachen, dass das Interesse ernst und langfristig ist.

Welcher Garten ist der richtige?

Irgendwann kommt dann das erste Angebot. Aber Kleingarten ist nicht gleich Kleingarten. Wie bei der Immobilie gilt: Lage, Lage, Lage. Ist der Garten ausreichend sonnig? Das ist wichtig für reiche Ernten und üppigen Blumenschmuck. Eckgrundstücke haben den Nachteil großer Wegflächen und Heckenanteile, um deren Pflege sich der Pächter kümmern muss. Hohe Bäume in der Nähe der Parzelle bedeuten Schatten und im Herbst viel abfallendes Laub. Zudem: Ist die Anlage nah am Wohnort? Wer zu Fuß gehen kann, ist klar im Vorteil. Wie ist der Zustand des Gartenhauses? Reparaturen sind zeitaufwendig und können auch bei handwerklich begabten Pächtern ins Geld gehen. Wichtig ist zudem, welche Pflanzen bereits auf der Parzelle wachsen, ob zum Beispiel Obstbäume und -sträucher bereits Früchte tragen.

Was kostet der Spaß?

Ist die Entscheidung für einen Garten gefallen, kann eine Abstandszahlung an den Vorpächter fällig werden. Die Höhe ist abhängig vom Zustand von Laube, Garten und den Gartengeräten, die vor Ort bleiben. Auch an laufenden Kosten werden Beiträge fällig, etwa an den Kleingartenverein, den Stadtverband sowie Landes- und Bundesverband. Dazu kommen die jährliche Pacht, Versicherungen sowie Wassergeld und möglicherweise Stromkosten.

Und sonst?

Wer eher den Liegestuhl im Kopf hat als den Spaten, sollte über das Projekt Kleingarten noch einmal nachdenken. Durch die nicht nur erwünschte, sondern auch vorgeschriebene Vielfalt an Schmuck und unterschiedlichen Nutzpflanzen gibt es auch im Kleingarten immer etwas zu tun. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.06.2020