So wird der Garten fit für den Winter

Bergstraße.Alljährlich steht man im Herbst vor dem gleichen Problem: Wie mache ich Garten und Terrasse fit für den Winter? In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße werden Fragen dazu von einer Gärtnermeisterin beantwortet. Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Anliegen einzubringen. Der Kurs findet am nächsten Donnerstag, 1. Oktober, von 19 bis 20.39 Uhr in Heppenheim im InFoReGen (Kalterer Straße 25, Eingang Wiegandstraße) statt. Anmeldungen bei der Kvhs Bergstraße telefonisch unter 06251/17296-21 oder auf der Webseite. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020