Die zweite Anfrage zur Solardraisine kam von der Linken. Es ging um den Brand einer Draisine am Überwald-Bahnhof in Wald-Michelbach. Wie Landrat Engelhardt erläuterte, seien Teile eines Akkupacks in Brand geraten. Die Ursache sei unklar. „Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich“, sagte er. Weitergehende Maßnahmen an den Maschinen seien nicht erforderlich, die Saison der Solardraisine werde nicht verzögert. Ein Sicherheitsrisiko für die Nutzer bestehe nicht. Christiane Hennrich von der Linken sieht das anders: „Ein Brand birgt immer eine Gefahr“, betonte sie. Zu einer Zusatzfrage gab der Landrat zur Auskunft, es seien keine halogenhaltigen Kabel in den Draisinen verbaut – diese könnten im Brandfall giftige Dämpfe erzeugen. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018