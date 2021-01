Solide Geschäfte bei Hessens Keltereien trotz Corona-Pandemie

Wesbaden.Die hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien verzeichnen bislang keine massive Eintrübung ihres Geschäfts wegen der Corona-Pandemie. Die wirtschaftliche Situation der Branche sei nach wie vor solide, teilte das Wirtschaftsministerium auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit. Eine Schließung von Betrieben sei bisher nicht registriert worden. Die Nachfrage nach finanzieller Unterstützung des Landes sei gering.

Dem Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien gehören den Angaben zufolge 39 Betriebe an. Die Vereinigung der Äpfelweinwirte Frankfurt am Main und Umgebung e.V. zähle jedoch nicht zu dieser Gruppe. Nach Schätzungen des Verbands werden in Hessen rund 40 Millionen Liter Apfelwein und apfelweinhaltige Getränke pro Jahr hergestellt.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 24.01.2021