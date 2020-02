Sommerfreizeit in Spanien

Bergstraße.Viel Abwechslung bietet die nächste Sommerfreizeit der Evangelischen Jugend Bergstraße von 9. bis 23. Juli in Spanien: Auf eine Woche Campen in den Pyrenäen folgt eine Woche Strandurlaub am Mittelmeer.

Angesprochen sind Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Anreise erfolgt per Bus. Die erste Woche steht ganz im Zeichen von Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Mountainbiken, Watertrekken und Wandern.

In der Nähe des Camps gibt es zudem verschiedene Badestellen. Anschließend geht es per Reisebus zum Campingplatz an der Costa Brava. Geplant sind gemeinsame Aktionen und ein Tagesausflug nach Barcelona. Der Teilnahmebeitrag beträgt 595 Euro. „Für Familien, die das nicht aufbringen können, versucht die Evangelische Jugend, eine Lösung zu finden“, sagt Dekanatsjugendreferentin Ulrike Schwahn, die die Freizeit organisiert. red

Info: www.ev-jugend- bergstrasse.com

