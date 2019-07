Sommerhitze legt die Grillplätze lahm

Bergstraße.Gleich mehrere Hinweisschilder hat die Einhäuser Ordnungspolizei rund um die Einhäuser Grillhütte aufgehängt. Deren Nutzung ist aktuell wegen Waldbrandgefahr untersagt. Das hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte am Dienstag bis auf Weiteres für ganz Hessen die Alarmstufe A (hohe Waldbrandgefahr) des Alarmstufen-Planes für alle Landesteile Hessens ausgerufen. Als Grund wird die „anhaltende Wetterlage mit hohen Temperaturen“ angeführt. „Ergiebige Niederschläge sind vorerst nicht in Sicht, die Gefahrensituation bleibt angespannt“, heißt es dazu.

Mit dem Ausrufen der zweithöchsten Alarmstufe soll unter anderem sichergestellt werden, dass besonders gefährdete Waldbereiche verstärkt überwacht werden. Die Forstverwaltung soll zudem die technische Einsatzbereitschaft sicherstellen und den Kontakt zu den örtlichen Brandschutzdienststellen intensivieren.

In besonders gefährdeten Waldgebieten oder Waldrandbereichen kann es zur Schließung von Grillstellen kommen. Betroffen davon ist unter anderem auch Einhausen. Wann der bei Feiernden beliebte Veranstaltungsort am Rande der Weschnitzgemeinde freigegeben wird, kann auch der Einhäuser Bürgermeister Helmut Glanzner nicht abschätzen. „Es müsste ein paar Tage am Stück regnen“, sagt er. Zwei bis drei Wochen wird der Grillplatz aber auf jeden Fall geschlossen bleiben. Dass dies bei den Nutzern, die die Örtlichkeit oft schon Monate im Voraus gebucht haben, wenig Freude erzeugen wird, ist dem Rathauschef bewusst. „Wir können uns nur entschuldigen, aber die Sicherheit im Wald geht vor.“ Daher müsse man von Verwaltungsseite entsprechende Buchungen während der Schließung stornieren. „Kosten fallen natürlich nicht an“, sagt Glanzner.

Feuerwerk nicht genehmigt

In Lorsch darf der Grillplatz im ehemaligen Straßenbaudepot aktuell ebenfalls nicht genutzt werden. Die Gemeinde Lautertal besitzt zwar keine Grillplätze. Allerdings sei bereits am vergangenen Wochenende ein Hochzeits-Feuerwerk untersagt worden, heißt es aus dem Rathaus in Reichenbach. „Es dürfte klar sein, dass wir in der jetzigen Situation auch weiterhin keine Feuerwerke genehmigen“, kündigte Sabine Vogel vom Ordnungsamt an. Zudem rate die Verwaltung davon ab, pflanzliche Abfälle zu verbrennen. Untersagt sei das zwar nicht. „Eigentlich gebietet das aber der gesunde Menschenverstand“, sagte Vogel.

Der Grillplatz am Steinbruch in Lindenfels war zwar gestern noch geöffnet. „Ich habe aber den Verdacht, dass sich das ändert, wenn es so weiter geht“, sagte Bürgermeister Michael Helbig. Zwei mit Wasser gefüllte Güllefässer stünden für den Ernstfall bereit. „Die Fässer können vom jeweiligen Einsatzleiter telefonisch abgerufen werden“, erklärte der Rathauschef.

In Bensheim sind die Grillplätze am Wambolder Sand und am Blauen Türmchen „bis auf Weiteres geschlossen“, teilte Pressesprecher Matthias Schaider mit. Für die städtische Anlage am Berliner Ring gilt dieses Verbot nicht. 2018 mussten im Spätsommer alle Grillhütten und Plätze wegen der extremen Trockenheit geschlossen werden.

Das Ministerium bittet Waldbesucher um erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit. „Außerhalb der ausgewiesenen Grillstellen darf kein Feuer entfacht werden. Auf den noch geöffneten Grillplätzen sollte darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht und dass das Feuer beim Verlassen des Grillplatzes richtig gelöscht wird“, heißt es.

Doch Grillplätze sind nur ein Aspekt. Auch die vorübergehende Sperrung von Waldwegen und Waldflächen ist nicht ausgeschlossen.

Rauchen verboten

Im Wald ist das Rauchen zudem grundsätzlich nicht gestattet. Waldbrandgefahr gehe ebenfalls von liegengelassenen Flaschen und Glasscherben, aber besonders auch entlang von Straßen durch achtlos aus dem Autofenster geworfenen Zigarettenkippen aus. Waldbesucher werden zudem gebeten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Autos dürfen nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Die Fahrzeuge sollten nicht über trockenem Bodenbewuchs stehen.

Vorsichtsmaßnahmen

Schon im vergangenen Jahr bestand durch die anhaltende Hitze und Trockenheit über Wochen hinweg eine hohe Waldbrandgefahr. Die Einhäuser Feuerwehr rüstete sich für den Ernstfall und bunkerte für den Ernstfall zusätzliches Löschwasser. In einem eigenen Fahrzeug lagerten 3000 Liter, die Riedgruppe Ost hatte einen Anhänger mit 7000 Litern beigesteuert und drei Ortslandwirte gereinigte Güllefässer für 18 000 Liter Wasser bereitgestellt. Soweit ist man in diesem Jahr noch nicht. Bei anhaltender Gefahrenlage werde die Freiwillige Feuerwehr jedoch sicherlich entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, sagt Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner.

Ähnliche Warnhinweise wie das Ministerium hat jetzt auch die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (VSG) veröffentlicht. Die hohen Temperaturen und der mangelnde Niederschlag der vergangenen Wochen hätten den historischen Gärten und Parkanlagen sehr zugesetzt. „Wiesen und Rasenflächen sind ausgetrocknet und können selbst durch kleine Unachtsamkeiten Feuer fangen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die VSG fordert daher alle Besucher auf, keine Zigarettenkippen auf den Boden zu werfen oder Glasflaschen außerhalb der Mülleimer in den Gärten zurückzulassen. Andernfalls könnte sich das trockene Gras entzünden und in Brand geraten. Offenes Feuer ist nach den Parkordnungen in den Gärten und Parks zudem generell verboten. Durch die Witterung bestehe auch die erhöhte Gefahr, dass Äste von Parkbäumen abbrechen können. Betroffen davon sei auch das Fürstenlager in Auerbach.

Trockenes Holz

Die anhaltende Trockenheit führt bei Altgehölzen zu einer erhöhten Verdunstung. Blätter und Holz der Kronen werden nicht mehr von der aufgenommenen Feuchtigkeit erreicht, der Baum wirft Äste ab, um sich vor Austrocknung zu schützen. Betroffen davon seien sowohl kleine Zweige, aber auch große Äste von bis zu fünfzig Zentimeter Durchmesser.

Zertifizierte Baumkontrolleure prüfen zur Sicherheit der Besucher regelmäßig und flächendeckend mit Sichtkontrollen und Begutachtungen die aktuelle Situation, schreibt die VSG. Ebenso beobachten Gärtner die Entwicklung und entnehmen Totholz; einige Bäume werden auch sicherheitshalber gefällt. Dennoch bittet die VSG, in den Parks auf den Wegen zu bleiben und warnt davor, sich unter großen Bäumen aufzuhalten.

