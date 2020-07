Bergstraße.Die Kreisgeschäftsstelle des VdK in Heppenheim macht Urlaub bis Ende des Monats. Der Sozialverband weist darauf hin, dass in dieser Zeit E-Mails nicht bearbeitet werden. In dringenden Fällen sei die Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 359980 oder per E-Mail (Bgst.Darmstadt@vdk.de) zu erreichen. Das Büro des VdK Bergstraße in Heppenheim ist ab Dienstag, 4. August, von 9 bis 12 Uhr wieder telefonisch unter der Nummer 06252 / 913478 erreichbar. Die E-Mail-Adresse lautet: kv-bergstrasse@vdk.de. Am 4. August findet auch wieder die erste telefonische Sprechstunde statt.

Der VdK weist darauf hin, dass ab sofort nur noch Beratungen nach telefonischer Terminvergabe stattfinden können. Persönliche Beratungen in der Kreisgeschäftsstelle finden auch nach der Sommerpause nur in dringenden Ausnahmefällen und nach Terminabsprache statt. Bereits vereinbarte Rententermine werden auch während der Sommerpause der VdK-Geschäftsstelle abgehalten. Die betroffenen Mitglieder werden informiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.07.2020