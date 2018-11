Bergstraße.Auch, wenn die Sonne in unseren Breitengraden mittlerweile an wärmender Kraft verloren hat und frostige Temperaturen in Südhessen Einzug halten, verzaubert sie im Zusammenspiel mit Nebelschwaden die Bergstraße immer wieder in eine märchenhafte Landschaft. Unser Bild zeigte die Starkenburg von einem Feld zwischen Heppenheim und Bensheim aus fotografiert. kel/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018