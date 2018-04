Soßen-Willi hält Freundschaft am Köcheln

Fernsehkoch Ralf Zacherl (links) und Wilfried „Soßen-Willi“ Neudecker verbindet neben dem Kochen mittlerweile auch eine Freundschaft. An ihrem Wiedersehen lassen sie den Lampertheimer Männerkochclub teilhaben. © Schollmaier

Bergstraße.Einen Ausfallschritt nach rechts, einen ausweichenden Sprung nach links. Mit Spitzkohl in der einen und Pürierstab in der anderen Hand eilen die Köche in ihren weißen Schürzen im Slalom an dampfenden Töpfen und brutzelnden Pfannen vorbei. Dazwischen fliegen Anweisungen durch den Raum, denn „der Lammrücken muss jetzt rein“. Und: „Mit dem Lachs beginnen wir erst später!“ Die Anspannung in der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4661 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.04.2018