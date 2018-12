Soziale Brennpunkte entschärfen

Mit dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ unterstützt das Land Hessen soziale Brennpunkte in hessischen Städten dabei, Gebäude und Wohnumfeld neu zu gestalten, attraktive öffentliche Aufenthaltsräume zu schaffen und Angebote zu installieren, die sich nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort richten. „Die Bewohner können sich dabei direkt einbringen. Das ist auch gut so, denn sie wissen selbst am besten, wo sich ihr Stadtteil oder ihr Ort verändern sollte, um attraktiver zu werden“, sagte Stadtentwicklungsministerin Priska Hinz jetzt in Wiesbaden.

„Auch in diesem Jahr stellen wir Fördermittel auf hohem Niveau bereit: Insgesamt stehen 28,3 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können wir 24 Viertel in 22 Kommunen fördern“, freute sich Hinz. Auch im Kreis Bergstraße profitiert eine Kommune von den Fördermitteln: Nach Bürstadt fließen 2 505 000 Euro.

Die Fördergelder des Programms stammen jeweils zur Hälfte vom Bund und dem Land. Kommunen selbst beteiligen sich mit weiteren rund elf Millionen Euro. „Die Anwohner werden bereits in der Planungsphase mit einbezogen. So sichern wir Akzeptanz und Teilhabe – und damit auch den Erfolg der Projekte“, betonte die Ministerin. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018