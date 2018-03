Soziologin und Lehrer treten für Grüne an

Aline Zuchowski tritt für die Grünen im Walkreis Bergstraße-West an. © Zelinger

Bergstraße.Die Entscheidung ist gefallen: Alexander Daniel Berndt und Aline Zuchowski heißen die Bergsträßer Direktkandidaten der Grünen bei der Hessischen Landtagswahl am 28. Oktober. Bei der Kreismitgliederversammlung am Mittwochabend in Heppenheim wurden beide mit großer Mehrheit ins Rennen geschickt. Die 37-jährige Wahl-Heppenheimerin (Wahlkreis West) Zuchowski erhielt 22 von 26 Stimmen. Berndt (35)

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3595 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.02.2018