Spahn sieht Epidemie als beherrschbarer an

Berlin/Bergstraße.Deutschland bekommt den Corona-Ausbruch nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) immer besser in den Griff. Die bisherigen Maßnahmen seien erfolgreich gewesen. „Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden. Wir haben es geschafft, das dynamische Wachstum zurückzubringen zu einem linearen Wachstum. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, vor allem auch die relativen Steigerungen von Tag zu Tag.“ Ermutigend sei auch, dass seit dem 12. April täglich mehr Menschen genesen, als es neue Infizierte gebe.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach von einem guten Zwischenergebnis. Die Ansteckungsrate sei auf 0,7 gesunken. „Das heißt, dass inzwischen im Durchschnitt nicht mehr jede Person, die infiziert ist, eine andere Person ansteckt.“

Gottesdienste bald wieder möglich

Gottesdienste sollen schrittweise wieder möglich werden. Vertreter von Religionsgemeinschaften und Kirchen wollen dazu mit Bund und Ländern ein Konzept erarbeiten.

Hessen hat die Lockerungen bei den Beschränkungen im Einzelhandel in einer Verordnung festgezurrt. Unter anderem sind Hygieneregeln aufgeführt, zu denen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen können. Demnach darf maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter im Laden sein, der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss eingehalten werden. Betreiber sollen darauf hinwirken, dass die Kunden eine „Mund-Nasen-Bedeckung“ tragen.

Berufstätige Alleinerziehende haben künftig Anspruch darauf, jüngere Kinder betreuen zu lassen. An den Schulen soll es ab dem 27. April wieder Unterricht geben – zunächst für die Abschlussjahrgänge und die vierten Klassen der Grundschulen. In den Klassenräumen sollen nicht mehr als 15 Schüler sitzen. Eine Verkürzung der Sommerferien stehe aber nicht auf der Agenda, teilte ein Sprecher von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf Anfrage mit.

Für die Anordnung einer Maskenpflicht sieht der Hessische Städte- und Gemeindebund die Kommunen in der Verantwortung. „Das ist eine Entscheidung, die jede Kommune selbst treffen muss“, sagte der Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke. Dies könne eine sinnvolle Sache sein, wenn dadurch Lockerungen herbeigeführt werden könnten. Hanau hatte am Donnerstag für den Einzelhandel und den Nahverkehr eine Maskenpflicht ab Montag angeordnet.

Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Infektionsfälle. Beide wurden gestern aus Bensheim gemeldet. Insgesamt sind damit 286 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung mitteilte. 169 Infizierte seien mittlerweile genesen. Elf Patienten würden im Krankenhaus behandelt.

In Hessen seien mittlerweile 6823 Fälle nachgewiesen worden, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden mit (Stand: 14 Uhr). Damit waren 233 Patienten mehr als am Vortag erkrankt. Die Zahl der Todesfälle stieg um 15 auf 207. Mittlerweile liegen dem Ministerium zufolge 1185 Patienten im Krankenhaus.

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mehr als 136 900 Infektionen registriert worden (Vortag, 16.15 Uhr: über 133 200). Mindestens 4020 (3740) Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben rund 81 800 Menschen die Infektion überstanden. Experten rechnen mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020