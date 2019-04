Spanisch kochen und sprechen

Bergstraße.„Pastel de choclo“ heißt das chilenische Gericht, das in einem kombinierten Sprach- und Kochkurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zubereitet wird.

Die Teilnehmer erwartet ein Kochkurs, bei dem Spanisch – im Notfall auch Deutsch – gesprochen wird, und an dessen Ende ein Maisauflauf (Mais nennt man „choclo“ in Südamerika) auf den Tisch kommt – zubereitet mit Hühnchen, Hackfleisch, Rosinen und Eiern.

Gekocht wird am Dienstag, 14. Mai, von 18 bis 21.45 Uhr in Lorsch in der Schulküche der Werner-von-Siemens-Schule.

Die Kvhs bittet um Anmeldung spätestens drei Tage vor dem Kurs – entweder am Telefon unter der Nummer 06251 / 1729616 oder online. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019