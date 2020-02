Sparkasse Bensheim reißt ab und baut kleiner

Bensheim.Die Sparkasse Bensheim will bis spätestens im Mai entscheiden, wie es mit dem Neubau-Vorhaben in einem kleineren Umfang als bisher weitergehen soll. Zur Diskussion stehen aktuell zwei Varianten – in beiden wäre eine Geschäftsstelle im momentan leerstehenden Teil des Neumarkt-Centers eine Option. Denkbar wäre außerdem, dass am Berliner Ring die Verwaltung und weitere Geschäftsbereiche in einem Neubau untergebracht werden. Das dann freiwerdende Grundstück an der Bahnhof- und Neckarstraße könnte in diesem Fall für Betreutes Wohnen, Pflegeplätze und höherwertiges Wohnen genutzt werden. Fest steht bereits, dass das alte Kundenzentrum (Bild) abgerissen wird. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020