Sparkasse bleibt in der Innenstadt

Bensheim.Die Sparkasse Bensheim wird ihre Hauptstelle inklusive der Geschäftsstelle in der Bensheimer Innenstadt belassen und das Areal an der Bahnhof-/Neckarstraße entwickeln. Das teilte die Sparkasse im Anschluss an eine Verwaltungsratssitzung mit. Der Verwaltungsrat ist das Aufsichtsgremium der Sparkasse, in ihm sitzen unter anderem die Bürgermeister der Trägerkommunen. Die einst geplante Variante mit einem zusätzlichen Standort am Berliner Ring wurde wegen fehlender Grundstücke mit Baurecht verworfen. Die neuen Planungen sehen vor, das gesamte Areal in der Innenstadt zu bebauen. Hierbei könnten dann auch mögliche weitere Gebäudeteile für „gehobenes Wohnen, seniorenbetreute Wohnungen und Büros“ entstehen, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse weiter. Ziel sei es, Mieteinnahmen zu erzielen.

Herausfordernd, nicht bedrohlich

Die nun beschlossenen Weichenstellungen sieht Sparkassenvorstandschef Eric Tjarks als wichtigen Baustein der Strategie. Die aktuellen Krise um die Corona-Pandemie sieht er als Chance digitaler zu werden und Neues umzusetzen. „Auch deshalb ist das Thema Fusion aktuell kein Thema für uns“, betonte er. „Wir wollen eine selbstständige Sparkasse bleiben“. In letzter Zeit gab es hin und wieder Spekulationen um ein Zusammengehen der Sparkassen Darmstadt, Bensheim und Starkenburg in unterschiedlichen Konstellationen. Die Sparkasse Bensheim hat nach Angaben von Tjarks eine solide Risikolage und ist sehr eigenkapitalstark. Die aktuelle Lage sei herausfordernd aber nicht bedrohlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.04.2020