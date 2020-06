Sparkassenstiftung sagt alle Veranstaltungen für 2020 ab

Folgende Termine hat die Sparkassenstiftung Starkenburg abgesagt:

Nicolai Friedrich: „Die Möglichkeit des Unmöglichen“ am 5. September in der Südhessenhalle in Birkenau-Reisen.

Bibi Blocksberg: „Alles wie verhext“ am 20. September im Bürgerhaus Viernheim.

Dr. Gunther Tiersch: „Verändert der Mensch das Klima?“ am 21. Oktober in der Rudi-Wünzer-Halle in Wald-Michelbach.

Kindertheater: „Antonia & Wiwaldi in den Jahreszeiten“ am 1. November 2020 im Stiftungshaus „Alte Sparkasse“ in Heppenheim.

Handpuppenspiel: „Der Räuber Hotzenplotz“ am 15. November in der Mehrzweckhalle Unter-Abtsteinach.

Pasadena Roof Orchestra: „Swing Classics aus den 1920er und 1930er!“ am 20. November im Bürgerhaus Mörlenbach. red