Spaß für Jung und Alt mit Tipps von Minigolf-Profis

Bergstraße.Das diesjährige BA-Jedermann-Turnier beim Minigolf-Sport-Club (MSC) Bensheim-Auerbach findet an diesem Samstag (30. Juni) auf der Anlage im Kronepark statt – passend zum offiziellen Breitensporttag des Deutschen Minigolfsport Verbands DMV, organisiert als bundesweiter „Minigolf Family Event“, der auch in Bensheim viele Teilnehmer zum Mitmachen motivieren soll.

Schon zum siebten Mal kooperieren der Bergsträßer Anzeiger und der MSC, um Interessierten den Sport unter nahezu professionellen Turnierbedingungen näher zu bringen. Alle Hobbyspieler sind herzlich eingeladen, sich in den Kategorien Schüler (bis 12 Jahre), Jugend (bis 17), Damen und Herren zu messen. Neu: Auch eine Familienwertung für mindestens drei Teilnehmer wird angeboten.

MSC auf vielen Ebenen erfolgreich Bundesweit wird das Breitensportwochenende des Deutschen Minigolfsport Verbandes (DMV) am 30. Juni und 1. Juli auf insgesamt 33 Minigolfanlagen ausgetragen; darunter auch jener des MSC Bensheim-Auerbach. Als Wettkampfsport erfreut sich Minigolf seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit. Es gibt Ligenspielsysteme auf regionaler und überregionaler Ebene, in denen Teams verschiedener Größen ihre Kräfte messen. Ausgetragen werden Landes- und Deutsche Meisterschaften in der Einzelwertung, für die sich jeder Vereinsspieler qualifizieren kann. Jüngst waren die Sportler vom MSC beim letzten Spieltag der Hessischen Rangliste in Aßlar und Wetzlar erfolgreich: In sämtlichen angetretenen Kategorien hatten die Auerbacher die Nase vorn. Auch beim zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga Süd im April in Darmstadt-Arheilgen gewann der MSC deutlich vor der Konkurrenz. Neben den erfolgreichen Senioren – Dirk Czerwek und Jörg Weirich gehören auch zum Nationalkader – verfügt der Verein über einen stark besetzten Schüler- und Jugendbereich. Die guten Ergebnisse lassen den MSC positiv auf die kommenden Deutschen Meisterschaften blicken. Schüler und Jugendliche bestreiten vom 12. bis 14. Juli die nationalen Titelkämpfe in Hannover. tr

Im vergangenen Jahr war das Turnier bei sonnigem Wetter von einem hohen sportlichen Niveau geprägt. Die 35 Starter bewältigten die zwei Runden auf den jeweils 18 Betonbahnen trotz heißer Temperaturen mit kühlem Kopf und tollen Ergebnissen. Wie so oft waren wieder etliche „Wiederholungstäter“ unterwegs. Titelverteidiger Andreas Dehn aus Worms sicherte sich den dritten Sieg in Folge. Mit einer 31 in Runde eins erntete er auch das geballte Lob der Vereinsspieler, die auch in diesem Jahr wieder einige Talente sichten wollen. Aktive und ehemals aktive Minigolfer sind allerdings nicht startberechtigt, um faire Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen.