Spaß und Erlebnis auf dem Burgensteig

Bergstraße.Zu einem besonderen Tag rund um beeindruckende Relikte aus dem Mittelalter wird für den 22. September eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Rauf auf die Burg“ und will große und kleine Besucher dazu animieren, den Burgensteig und die Burg Frankenstein zu entdecken. Der Aktionstag ist Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, mit der die hiesige Landschaft und die historischen Highlights entlang des Qualitätswanderweges „Bergsträßer Burgensteig“ erlebbar gemacht werden sollen.

Für den 22. September hat sich der Tourismusservice Bergstraße gemeinsam mit dem Odenwaldklub, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Geschichtsverein Eberstadt/Frankenstein sowie weiteren Partnern aus der Region ein abwechslungsreiches Aktivprogramm ausgedacht.

Wer mitmachen möchte, kann einen „Wanderpass ,Rauf auf die Burg 2019’“ buchen, in dem neben geführten Sternwanderungen zur Burg Frankenstein und einem Bus-Shuttleservice auch eine Verköstigung mit regionalen Köstlichkeiten (sowohl auf ausgewählten Touren als auch auf der Burg) enthalten ist. Gebucht werden kann der Pass, der je nach Routenauswahl variiert, über www.diebergstrasse.de oder direkt in der Touristinfo im historischen Lorscher Rathaus. Um in den Genuss des umfangreichen Services zu kommen, wird empfohlen, sich den Wanderpass möglichst bald zu sichern, da die Plätze limitiert sind.

Das Programm am 22. September startet mit drei geführten Stern-Wandertouren, die der Odenwaldklub anbietet:

Erste Tour: 9 Uhr Zwingenberg Bahnhof bis zur Burg Frankenstein, ca. 19 Kilometer, Ankunft ca. 15.30 Uhr. Die Route führt vom Bahnhof in Zwingenberg durch die historische Altstadt zum Beginn des Nibelungensteiges und dann aufwärts zum Comoden Weg. Auf dem Burgensteig geht es dann auf ebenem Waldweg bis zum Alsbacher Schloss und anschließend nach Jugenheim und dem Schloss Heiligenberg. Nach einer halbstündigen Pause führt die Route zur Burgruine Tannenberg, vorbei am Lufthansa-Schulungszentrum über die Karlshöhe bis zum Frankenstein.

Zweite Tour: 10 Uhr Darmstadt-Eberstadt (Wartehalle) zur Burg Frankenstein, ca. 6 Kilometer, Ankunft ca. 12.30 Uhr. Die Tour führt über den Marktplatz von Eberstadt zur Modau und weiter auf dem Hainweg durch die Naturschutzgebiete Lerchenberg und Kernesbellen in den nahen Wald hinauf zur Burg Frankenstein. Auf Wunsch führt der Rückweg von der Burg auf dem Burgensteig hinunter nach Eberstadt zur Tram-Haltestelle „Friedhof“ und weiter zur „Wartehalle“.

Dritte Tour: 10 Uhr Alsbach (Straßenbahnhaltestelle am Hinkelstein) bis zur Burg Frankenstein, ca. 11,5 Kilometer, Ankunft ca. 13.30 Uhr. Vom Parkplatz Sperbergrund in Alsbach geht es auf dem Burgensteig nach Jugenheim. Der weitere Wegverlauf (Heiligenberg, Burgruine Tannenberg, Lufthansa-Schulungszentrum, Karlshöhe) entspricht der ersten Tour, die um 9 Uhr in Zwingenberg startet.

Familientour: Um 10 Uhr startet ebenfalls eine Familientour mit dem Geopark-Ranger. Treffpunkt ist der Bahnhof Malchen. Von dort geht es auf verwunschenen Wegen hinauf auf die Burg Frankenstein. Unterwegs werden mehrere Stopps eingelegt, um Natur, Landschaft und Gesteine rund um den Frankenstein im Rahmen kleiner Aktionen kennenzulernen.

Die Geopark-Ranger sind darüber hinaus ganztags mit Tipps und Infos sowie einem ganz besonderen Bastelangebot auf der Burg Frankenstein präsent. Ausgehend vom Infostand des Geo-Naturparks werden dort auch zwei Ranger-Touren zum Thema „Erdgeschichte rund um den Frankenstein“ angeboten (14 und 16 Uhr). Ab 11 Uhr erwartet der Geschichtsverein Eberstadt/Frankenstein die Besucher der Burg neben der Kapelle mit einem Infostand sowie einem Burgenmodell. Davon ausgehend, werden ab 11.30 Uhr zu jeder halben Stunde Führungen zum Thema „Burg und Familie Frankenstein“ mit anschließendem Kurzrundgang in die Burg angeboten.

Umrahmt wird das Programm auf Burg Frankenstein durch Darbietungen der OWK-Volkstanzgruppe Auerbach und des Historischen Tanzkreis Bensheim, der auch mit historischen Instrumenten musiziert und Mitmachangebote anbietet. Daneben lädt eine bunte Mischung von Ständen regionaler Anbieter dazu ein, besondere Köstlichkeiten direkt vor Ort zu probieren und gleich mit nach Hause zu nehmen. zg

