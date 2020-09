Spatenstich für Umgehung im Oktober

Mörlenbach.Der Termin für den ersten Spatenstich an der Mörlenbacher Ortsumgehung B 38a steht. Am Freitag, 16. Oktober, wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (Bild: DPA) an der Baustelle zwischen Mörlenbach und dem Ortsteil Weiher erwartet. Schon seit gestern rollen die ersten Bagger, um die Fläche an der L 3120 freizuräumen. Dort wird als erste Baumaßnahme im Zuge der Ortsumgehungsstraße ein

