SPD-Basis im Kreis tendiert zur GroKo

Anzeige

Ärger um Brief des Vorstands

Thema sei auch ein Brief vom Vorstand um die designierte Parteichefin Andrea Nahles, der den Unterlagen zum Mitgliedervotum beiliegt. Dieser sorgte für parteiinterne Kritik. Einige Genossen, auch Fitz, vermissen dabei die Neutralität. „Wir als Parteispitze empfehlen aus Überzeugung, mit Ja zu stimmen“, heißt es in dem Schreiben. Nahles weist die Kritik mit dem Argument zurück, es hätten sich auch die Gegner der GroKo auf allen Kanälen äußern können.

Um die Personalie Martin Schulz hätten sich ebenfalls viele der Gespräche in Bensheim gedreht. „Ich hoffe, dass das Thema dann auch durch ist“, sagt Fitz.

Zum Mitgliederforum kam vor allem die Basis der Basis. Die Fraktion im Bensheimer Stadtparlament fehlte wegen einer internen Sitzung, die meisten Einhäuser Genossen saßen am Dienstagabend in der Sitzung der Gemeindevertretung.

Wie die Bensheimer Fraktionschefin Eva Middleton sowie Walther Fitz einstimmig berichten, gab es aber auch vor der Mitgliederdiskussion zahlreiche, durchaus kontroverse Gespräche in der Bensheimer SPD, etwa beim Heringsessen am Aschermittwoch. „Ich habe den Eindruck, das die meisten SPD-Mitglieder im Ortsverein für die Große Koalition sind“, sagt Middleton. Sie könne die Argumente dafür nachvollziehen, werde aber selbst dagegen stimmen. „Es ist einfach die Wahl zwischen Pest und Cholera“, klagt die Sozialdemokratin. Negativ sei auch ihr aufgefallen, dass der Vorstand der SPD in der Frage nach der GroKo zu parteiisch auftrete.

Einhäuser verteidigt Vertrag

Zu den Befürwortern der Koalition zählt Joachim Wiegand, Gemeindevertreter der SPD Einhausen. „Die Welt ist im Umbruch, und zwar in nahezu allen Politikbereichen“, schreibt er in einem Brief an diese Zeitung.

Die Arbeitswelt erfahre massive Veränderung, Grundprinzipien der internationalen Handelsbeziehungen würden in Frage gestellt, innere und äußere Sicherheit seien bedroht wie lange nicht mehr. Dasselbe gelte für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Die Herausforderungen, national wie international, sind gewaltig“, heißt es weiter. „Wer in dieser Situation lieber nicht regieren möchte, von den Vorteilen einer Minderheitsregierung schwärmt oder meint, Neuwahlen wären ja auch nicht schlimm, hat das nicht verstanden“, ist Wiegand überzeugt.

Der Koalitionsvertrag beschreibe, wie auf die Herausforderungen reagiert werden soll. Dass den Vorschlägen ein Kompromiss aller beteiligten Parteien zugrunde liegt, schaffe Ausgewogenheit und entspreche dem Wahlergebnis, schreibt der Einhäuser.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.02.2018